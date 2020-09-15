بنى سويف يجهز " وزة" و"محروس " قبل مواجهة ديروط وسلبية مسحات كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستأنف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف متصدر المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تدريباته اليومية وذلك عقب منح حسن موسي المدير الفنى للفريق راحة للاعبين لمدة ٢٤ ساعة وذلك استعدادا لبدء التحضيرات النهائية لمواجهة ديروط يوم الاحد القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وكان بنى سويف قد خاض العديد من المباريات الودية ببنى سويف وبمعسكره الذى أقيم بالإسكندرية حيث واجه فرق سمسطا بتروجيت ومصر المقاصة وسبورتنج وأبو قير للأسمدة وسنورس .

وقال ياسر التونى، مدير الكرة ببنى سويف لـ " الفجر الرياضى " : الجهاز الفنى راض عن التجارب الودية التى خاضها الفريق خلال الفترة الماضية وبعد توقف للنشاط كبير ، واطمئن حسن موسي المدير الفنى للفريق على جاهزية اللاعبين .

واضاف : بدأنا فى متابعة تدريبات فرق قطاع الناشئين تمهيدا للاستعانة بالعناصر المميزة تحسبا للظروف الغير متوقعة بجانب مواصلة تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة .

واختتم بقوله : تم إجراء مسحة طبية للفريق وأثبتت النتائج سلبية جميع العينات وشفاء الثنائى المصاب بالفريق ولم يتبقى سوى الثنائى محروس محمود وعلى وزة واللذان يتم تأهيلهم عقب شفائهم من الإصابة بالمعسكر السكندرى .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما واسامة عبد العزيز مدربا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة .

ويحتل بنى سويف، المركز الاول، بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف والبنك الاهلى وطهطا .

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