بيانيتش يوقع عقود برشلونة رسميا

وقع ميراليم بيانيتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على عقود انتقاله الرسمية للعملاق الكتالوني قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 61 مليون يورو بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وحضر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مراسم توقيع بيانيتش في قلعة كامب نو لأول مرة بعد انتهاء أزمة رحيل ليونيل ميسي.

ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 بعد آرثر ميلو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.