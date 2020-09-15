بيانيتش يوقع عقود برشلونة رسميا
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:32 م
وكالات
Advertisements
وقع ميراليم بيانيتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على عقود انتقاله الرسمية للعملاق الكتالوني قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 61 مليون يورو بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة.
وحضر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مراسم توقيع بيانيتش في قلعة
كامب نو لأول مرة بعد انتهاء أزمة رحيل ليونيل ميسي.
ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 بعد آرثر ميلو إلى يوفنتوس خلال فترة
الانتقالات الصيفية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا