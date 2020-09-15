بيانيتش يوقع عقود برشلونة رسميا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بيانيتش
بيانيتش
وكالات
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وقع ميراليم بيانيتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على عقود انتقاله الرسمية للعملاق الكتالوني قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 61 مليون يورو بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة.

 

وحضر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مراسم توقيع بيانيتش في قلعة كامب نو لأول مرة بعد انتهاء أزمة رحيل ليونيل ميسي.

 

ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 بعد آرثر ميلو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

 

 

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