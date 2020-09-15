محافظ كفرالشيخ: تطوير حديقتي الحيوان وصنعاء ليكونا متنفسا للأهالي (صور)

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حديقة الحيوان، وحديقة صنعاء لإعادة تطوريهما،بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،وهيام الطباخ، معاون المحافظ، واللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطوير حديقتي صنعاء وحديقة الحيوان، ليكونا متنفسا لأهالي المحافظة، وتجهيز تلك المواقع لتليق بالمواطنين، وأنه قرر تخصيص بوابة خاصة للجمهور للدخول لحديقة الحيوان، حتى لا يتكلف المواطن رسوم إضافة لدخول حديقة صنعاء ومنها لحديقة الحيوان.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم استغلال الفراغات بحديقة صنعاء، لإنشاء مواقع ترفيهية للأطفال والكبار معًا، بالإضافة التواصل مع حديقة الحيوان بالجيزة،لزيادة عدد الحيوانات بحديقة الحيوان بكفر الشيخ، لجذب الأهالي لزيارتها.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية