إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

اقترب مسؤولي نادي إنبي من التعاقد مع كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم، المعار لصفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وحصل الأهلي على توقيع كريم فؤاد، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المارد الأحمر.









ويسعي مسؤولي الأهلي خلال الوقت الحالي إلى حسم الأمور مع إنبي من أجل إقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد.









ويحق للفريق البترولي تمديد إعارة اللاعب لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.







