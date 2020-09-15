ريال مدريد يصدم برشلونة ويخطط للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:02 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
عبد القادر عرابي
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قالت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.


وحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن مسؤولي النادي الملكي تواصلوا مع مارتينيز، لبحث إمكانية ضمه إلى النادي الملكي.


وأضافت الشبكة الإيطالية، أن ريال مدريد يحضر عرضاً قيمته 100 مليون يورو لضم مارتينيز، فضلاً عن إعارة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.


ويعد مارتينيز أحد أهم العناصر المطلوبة لتدعيم خط هجوم برشلونة، الذي سيخلو من المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي يرتبط بيوفنتوس وأتليتيكو مدريد.


جدير بالذكر أن لاوتارو صاحب الـ23 عاماً، مرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2023 من الإنتر.

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