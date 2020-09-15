بيراميدز يكشف عن مفاجأة خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:44 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن الاستفادة الكبيرة من ضم رمضان صبحي للفريق قادما من هيدرسفيلد تاون.

وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نلق إشادة كبيرة وقت التعاقد مع رمضان صبحي وأثناء مؤتمر تقديم اللاعب، ولاحظنا ذلك من خلال طريقة التعامل معنا".

وأكمل: "وضع طبيعي جدًا مع ضغط المباريات يحدث تراجع في النتائج، لكن نسعى لتجاوز الأزمة دي سريعًا".

وأضاف: "نقدر نوصل لطموحنا في المباريات القادمة، والطموح الأكبر هو بطولة الكونفيدرالية".

وأتم: "استفدنا من رمضان صبحي تسويقيا والفترة الجاية سنغير لوجو بيراميدز".



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