تعرف على التهم التي وجهتها المحكمة السويسرية لناصر الخليفي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:41 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
وكالات
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وجهت المحكمة الفيدرالية في سويسرا، اتهامات لكلمن الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

 

كما وجهت المحكمة السويسرية، إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

 

وكانت النيابة السويسرية، اتهمت الخليفي بمنح جيروم فالكه حق استخدام فيلا فاخرة في جزيرة "سيردينيا الإيطالية" مقابل دعمه في حصول "بي إن سبورتس" على حقوق البث التلفزيوني للمونديال بطرق ملتوية ودون وجه حق.

 

وتلفت تقارير صحفية إلى أن الاتهامات الموجهة للخليفي وفالكه قد تؤدي إلى سجنهما لمدة 5 سنوات، حال صدور حكم بإدانتهما من قبل القضاء السويسري.

 

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية خلال شهر أكتوبر المقبل، ليتم وضع حد لقضية الفساد المتداولة منذ 3 سنوات شهدت 9 تواريخ مهمة سيتم استعراضها خلال السطور المقبلة.

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