نجم فرانكفورت يغيب عن الفريق لأسابيع بسبب الإصابة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:38 م
إيفان نديكا
إيفان نديكا
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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أنه سيفتقد جهود مدافعه إيفان نديكا "لأسابيع" إثر إصابة اللاعب خلال مواجهة ميونخ 1860 في كأس ألمانيا.

وأوضح النادي أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها آينتراخت على ميونخ 1860 بنتيجة 2 / 1 يوم السبت الماضي في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وأضاف النادي أن نديكا سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) والتي يخوضها أمام أرمينيا بيليفيلد مطلع الأسبوع المقبل.

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