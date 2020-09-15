السفير الأمريكي: العلاقات مع مصر قوية جدا (فيديو)

قال السفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، إننا نحتفل بتجديد مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، وهذا يوم رائع بالنسبة لنا.





وأضاف "كوهين"، خلال حواره مع مراسلة "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المشروع من ضمن مشروعات المعونة الامريكية، ويتم تنفيذه للعام الثاني على التوالي، ويستهدف تحسين إنتاجية وجودة محصول البطاطس، والعمل على دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتدريبهم على الارتقاء بجودة المحصول بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها.





وأعرب السفير الأمريكي بالقاهرة، عن سعادته لكون الفلاحيين استطاعوا بيع المحصول ذات الجودة العالية مع الاستفادة بالدعم المقدم من المعونة الأمريكية، موضحًا أن العلاقات بين مصر وأمريكا قوية جدًا، وهذا المشروع يدل على قوة هذه العلاقات، والتعاون مع مصر حكومة وشعبًا على مدار سنوات يتم من خلال عدة برامج بينها برامج عن التعليم والصحة وتمكين المرأة.





وقال جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، إن 20% من الصادرات المصرية لبلاده تتمثل في السلع الزراعية، والتي شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الماضيين.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة بيبسيكو مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للإعلان عن تجديد بروتوكول التعاون بين الجانبين للعام الثاني في مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري".





وأضاف "كوهين"، أن بلاده ومصر لديهم علاقات متميزة على كافة المستويات، مؤكدا على حرص بلاده على تعزيز تلك العلاقات وكذلك تدعيم الاقتصاد المصري وكذلك قطاع الزراعة الذي توليه الوكالة الأمريكية للتنمية اهتماما وتقوم بتأهيل المزارعين المصريين وارشادهم لزيادة الانتاج.



