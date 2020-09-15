"التخطيط " تستعرض التطبيقات الفائزة بجائزة مصر.. والإعلان عن الدورة الثانية قريبًا

قال خالد مصطفى المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من فوز 3 تطبيقات، فإن هذا يمثل قمة الهرم، لافتًا إلى مشاركة عدد كبير من الشباب ليصل في بداية الجائزة إلى مايقرب 2000 تطبيق، تم اختيار منهم 300 تطبيق في أحد المراحل، ليتم تصفيتهم إلى 10 تطبيقات، ثم اختيار الثلاثة الأفضل منهم في النهاية، جاء ذلك على هامش حفل إعلان وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتي أقامته وزارة التخطيط بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





وأكد مصطفى على أهمية جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية مشيرًا إلي أن إعطاء الفرصه لشباب مصريين لديهم أفكار وابتكارات ويمتلكون شغف نحو التكنولوجيا ومهارات تكنولوجيه مرتفعه بأنهم يساهموا بشكل مباشر في حل مشاكل تواجه المواطنين أمر يمثل مكسبًا كبيرًا.

ولفت مصطفي إلي التطبيقات الفائزة وأولها تطبيق تذكرتك موضحًا أن التطبيق يسهل للمواطن استخدام وسائل المواصلات كافة باستخدام qr كود وشحن الرصيد الخاص به بالطريقة المفضلة لديه، كما يسهل لجهات النقل سواء أكانت شركات أو هيئات لمتابعة حالات الخطوط بمتابعة حالات الاشغال وحالات الحجز وما إلي ذلك.

وتناول خالد مصطفي الحديث عن التطبيق الثاني "حصلت حادثه" موضحًا أن التطبيق يسهل عملية التواصل مع النجدة وتوصيل المعلومة لهم وموقع ونوع الحادثة تحديدًا، وفيما يتعلق بالتطبيق الثالث "اكتشف مصر" أوضح مصطفي أنه يساهم في تشجيع السياحة سواء السياحة المباشرة أو تلك التي تكون علي هامش المؤتمرات وما إلي ذلك بما يساعد السائح في إدارة وقته واستغلال الفرصة في رؤية الأماكن السياحية حوله ومعرفة معلومات عن الأماكن السياحية التي يقوم بزيارتها حيث يعطي للسائح مرشد افتراضي.

وأكد مصطفي أن جميع التطبيقات هي تطبيقات واعدة سيتم تنفيذها في الخطوة التالية مع الوزارات المعنية وفيما يتعلق بالشباب أوضح مصطفي أنه سيتم إعطاءهم فرصة ليصبح لديهم شركات ليستطيعوا استكمال مسارهم العملي في الحياة، متابعًا أن الموضوع لن يقف إلي كونه مجرد فكرة أو ابتكار فقط بل ستساهم الدولة والوزارة في تنفيذه من جانب ومن الجانب الأخر سيسهم في خدمة المواطنين.

وأكد خالد مصطفي أنه سيتم الإعلان عن الدورة الثانية من الجائزة قريبًا، داعيًا كل الشباب من كل التخصصات للإنضمام للجائزة حيث سيتم إقامة حملة إعلامية وإعلانية للتعريف بالجائزة وبالتحديات التي سيتم التركيز عليها لحل مشاكل المواطنين .

وقال مصطفي "نأمل في الدورة الثانية أن يكون لدينا أعداد أكبر ، وأن تتخصص الجائزة فيصبح هناك عددًا أكبر من الفائزين".

ويُشار إلي أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي ضمن حفل مصغر عقدته الوزارة بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي الدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، خالد مصطفي المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة فريق عمل الجائزة، د. سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة والاثار، أ. عبد الوهاب الغنيمی مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، د. إبراهيم فتحي معوض أمين لجنة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن مسابقة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية هي مسابقة سنوية تستهدف طلاب المرحلة الجامعية والتعليم الفني بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وهي جائزة متخصصة للسباق حول إطلاق أفضل التطبيقات الذكية التي توفر الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول، وتستهدف الجائزة تصميم تطبيقات خدمات حكومية لنحو عشرة قطاعات أبرزهم قطاع السياحة، والنقل والمواصلات، والصحة، والتربية والتعليم، والداخلية، والعدل، والخارجية، والتموين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي القطاعات الأكثر إلحاحًا وحاجة إلى التحول الرقمي لتيسيير إجراءات الحصول على الخدمة.