خطوات الاستفادة من دعم العاملين بالقطاع الخاص عبر موقع وزارة التأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa





خطوات الاستفادة من دعم العاملين بالقطاع الخاص يبحث عنها المواطنين السعوديين العامليين في جميع القطاعات الخاصة الخاصة، للاستفادة من قرارات الحكومة السعودية الخاصة بتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا(كوفيد – 19)، بعد قرار تمديد الدعم المقدم من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” لفترة إضافية بدأت من أغسطس الماضي وتنتهي في أكتوبر المقبل، وهنا نقدم لكم متابعينا خطوات الحصول على دعم نظام ساند واربط التقديم وخطواته، ومميزات النظام ومواعيد الصرف الخاص بالدفعات في سطور الموضوع التالي فتابعونا.





دعم العاملين بالقطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، عن تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات، تنتهي في أكتوبر المقبل بدلا من يوليو الماضي، بعد إضافة ثلاثة أشهر أخرى لدعم المتضررين من فيروس كورونا.





- ولفتت المؤسسة نقلا عن سليمان بن عبد الرحمن القويز أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، على النحو التالي:





- إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين





- إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم





- انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة تزيد عن 10%





- ولفت إلى أنه من المقرر أن يشمل الدعم في الفترة المقبلة 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً، و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً.





خطوات الاستفادة من دعم العاملين بالقطاع الخاص

في أبريل الماضي أعلنت التأمينات الاجتماعية عن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم الطلب الخاص بدعم العاملين السعودي في منشأة القطاع الخاص والتي جاءت على النحو التالي:





- على صاحب العمل الدخول على حساب المنشأة برمز المستخدم وكلمة المرور ( على صاحب العمل الدخول على حساب المنشأة برمز المستخدم وكلمة المرور ( اضغط هنا ).

- الضغط على خدمة طلب دعمًا لمشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة.

- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمنشأة

- اختار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة

- اضغط على تقديم الطلب لتظهر لك رسالة التأكيد

- وفي النهاية ستصل رسالة نصية للمشترك على الرقم المسجل في “أبشر” تدعوه للتقدم بطلب تعويض “ساند”.





خطوات استفادة المشترك

أما فيما يخص خطوات تقديم المشترك للحصول على الدعم فهي تكون على النحو التالي:





- الدخول على حساب التأمينات الشخصي أون لاين.

- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.

- الضغط على أيقونة طلب خدمة ساند.

- على المشترك إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان).

- ثم يقوم المشترك بالضغط على إرسال الطلب لتظهر لك رسالة التأكيد.

- وفي حال اعتماد الطلب ستصل المشترك رسالة نصية على الهاتف.





يذكر أنه استفاد من مبادرة “ساند” خلال الفترة السابقة أكثر من 90 ألف منشأة، وأكثر من 480 ألف مشترك، بمبلغ 3.5 مليار ريال.



