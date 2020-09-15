الحكومة تنفي غلق المقاهي والكافيهات.. وتؤكد: "تعمل بشكل طبيعي"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:17 م
المقاهي
المقاهي
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نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول إغلاق المقاهي والكافيهات كواحد من الإجراءات الاحترازية الوقائية، وقال إنها شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، ولم تُطرح من الأساس.

وتابع "سعد": في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لم يتم طرح القرار من الأساس في مجلس الوزراء، وهي شائعة ليس لها صحة نهائيا.

وأضاف: "أي مواطن يمكنه التأكد من ذلك من خلال النزول في المواعيد المعلنة للمقاهي، وسيجد أنها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".

كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تغريدات تفيد بأن مجلس الوزراء قد أعلن غلق المقاهي والكافيهات خلال الفترة المقبلة كواحد من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتم نفي اغلاق المقاهي من المتحدث باسم مجلس الوزراء.

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