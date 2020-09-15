ضبط مصنع "سناكس" مغشوش وسكر تمويني مدعم بالقليوبية

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط مصنع سناكس به مواد مغشوشة، ومخزن سكر تمويني، ومحل لبيع المشغولات الفضية بدون دمغات حكومية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 5 طن "سكر تمويني مدعم جرى تجميعها بغرض الإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بحوزة أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بالخانكة.



كما جرى ضبط مصنع لإنتاج المقرمشات في الخانكة، عثر به على 35.600 عبوة سناكس مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية منتج نهائي، و2.110 طن "ذرة صفراء ولبان بدون مستندات ومجهولة المصدر"، و200 كيلو جرام "سناكس" من مرتجعات المصانع والمحال العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



وجرى ضبط 555 جرام مشغولات فضية أشكال مختلفة بدون دمغات حكومية وغير خالصة الرسوم المستحقة للدولة، ومحظور تداولها بالأسواق، وبدون مستندات، ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة صاحب محل للمشغولات الفضية "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.



كما تمكنت الحمله من ضبط 1364 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بحوزة محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بدون ترخيص، جرى تجميعها لبيعها بأزيد من السعر بشبرا الخيمة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.