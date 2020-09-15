ورش عمل عن تصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بجامعة المنيا

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صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، أنه تحقيقًا لدفع مسيرة الجامعة لخلق بيئة تعليمية ناجحة، ترفع من شغف الطلاب لمواصلة التعليم عن بعد، واكتساب خبرات تعليمية مبتكرة تُعزز استراتيجيات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة على جميع كلياتها اعتبارًا من العام الجامعي 20202021؛ أطلقت الجامعة عددًا من الفعاليات التي أعدتها استعدادًا لتطبيق النظام الجديد بكلياتها الـ20.



ذلك بتنظيم ورش عمل عن تصميم وتحميل المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية، والتي استهدفت خلالها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الكليات، وحاضرها الدكتور ياسر وزيري، مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة.



حيث عُقدت أولى الورش بكليات التربية الرياضية، والسياحة والفنادق، والألسن، ودارت محاورها حول التعريف بالتعليم الهجين، ومراحل إنتاج المقررات الإلكترونية على شكل عرض تقديمي، وتوظيف قوالب التصميم الجاهزة، والتعرف على أسس التصميم التعليمي، والأخطاء الشائعة في تصميم المقررات والمواد التعليمية، ومعايير إنتاج وتحرير الفيديو والصوت الرقمي، وانتاج وتقويم الفيديو التعليمي، وطريقة نشر المقررات الإلكترونية بالمنصات على موقع الجامعة.

حيث أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نمط تطبيق التعليم الهجين، يضمن تقليل الكثافة الطلابية، ويحقق أعلى استفادة من البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، والتحول التدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة.

وعلي جانب آخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الاحد القادم ولمدة 10 أيام تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الاسرة بالمجان، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الايجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، مؤكدا ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

واضاف "النادي" أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون الحملة على مستوى جميع الادارات الصحية بمراكز المحافظة، وستكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الاولى من الاحد 209 حتى الخميس 249 في المنيا وسمالوط وبنى مزار ومغاغة وديرمواس وستبدأ المرحلة الثانية من السبت 269 حتى الاربعاء 309 في مطاى والعدوة وأبو قرقاص وملوى.

