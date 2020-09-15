حصاد اليوم الأول من الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:20 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أمل الحلفاوي
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استأنفت منافسات دوري أبطال آسيا 2020، مساء أمس الإثنين، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد غياب دام طويلا.

وكانت مباريات دوري أبطال آسيا وقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشهد أمس لعب 4 لقاءات، على المجموعة الأولى التي تضم، "أهلي جدة والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي واستقلال طهران" والثانية، التي تضم "الهلال وباختاكور وشباب الأهلي وشاهر خودرو".

- المجموعة الأولى
حقق الأهلي الفوز بهدف دون رد، أمام الشرطة ليستمر في انتصاراته في دوري أبطال آسيا، فيما الغي اللقاء الثاني بين الوحدة الإماراتي واستقلال طهران.

وتقرر إلغاء مباراة الوحدة الإماراتي واستقلال طهران، بعد انسحاب الطرف الأول بسبب عدم قدرتهم على السفر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الأهلي فاز بهدف سجله ماركو مارين، فيما شهد اللقاء طرد علاء علي مهاوي لاعب الشرطة العراقي منذ الدقائق الأولى في المباراة.

وتأهل أهلي جدة إلى دور الـ16رسميا، بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى
1- الأهلي برصيد 6 نقاط
2- استقلال طهران برصيد نقطة
3- الشرطة برصيد نقطة

- المجموعة الثانية
فاز شباب الأهلي بهدف دون رد بأقدام راشد عبدالله سهيل أمام شاهر خودرو، ليحقق أول انتصار له في دور المجموعات، بعدما خسر في الجولة الأولى والثانية بنفس النتيجة 2-1 أمام باختاكور والهلال على الترتيب.

كما حقق الهلال الفوز الثالث له في دور المجموعات أمام باختاكور بهدفين مقابل هدف، بأقدام "جيوفينكو، هتان باهبري للهلال" ارين ديرديوك لباختاكور"، حيث فاز بنفس النتيجة على شباب الأهلي في الجولة الثانية، وفي الجولة الأولى أمام شاهر خودرو بهدفين نظيفين.

وشهد لقاء الهلال طرد الدوربيك لاعب باختاكور في شوط المباراة الثاني، بشكل مباشر.

ولم يحسم أمر أي منهم حتى الآن بشأن التأهل إلى دور الستة عشر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الهلال برصيد 9 نقاط
2- باختاكور برصيد 6 نقاط
3- شباب الأهلي برصيد 3 نقاط
4- شاهر خودرو بدون نقاط

ويظل كيجيرو لاعب فيسيل كوبي محتلا صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 3 أهداف، ويتساوى معه بافتيمبي جوميز لاعب الهلال، وحسين الهيدوس "السد"، وشيخ دياباتي "استقلال طهران".

جدير بالذكر أن الهلال عانى من كثرة الغيابات بسبب فيروس كورونا الذي ضرب الفريق، وجعله يفقد 6 من عناصره بجانب اداري الفريق.

وشهد اليوم الأول إشهار 12 كارت أصفر، وكارت أحمر بشكل مباشر، بالإضافة إلى كارت أحمر بعد الانذارين، وكان النصيب الأكبر من الانذارات في مباراة شباب الأهلي وشاهر خودرو بعدد 6 كروت صفراء والذي كان بالقيادة التحكيمية للحكم، علي صباح.

وليس ذلك المشهد الوحيد في مباراة شباب الأهلي وشاهر خودرو، فقد ظهر في صفوف أهلي دبي لاعب الهلال السابق كارلوس ادواردو، والذي من المنتظر أن يكون خصما لفريقه السعودي السابق في الجولات المقبلة.

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