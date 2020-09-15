جامعة بني سويف تعلن مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن موعد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 20202021م، والتي تبدأ إعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان إعلامي، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وشروط الأمان خاصة مع الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وضرورة تقسيمهم علي مجموعات للكشف الطبي.

فيما أعلنت الإدارة الطبية بالجامعة، بذات البيان، عن الجدول الزمني لكافة الكليات، حيث يبدأ الكشف الطبي ابتداءً من يوم 20 إلى 24 سبتمبر الجاري لكليات: الطب البشري والبيطري، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والهندسة والعلاج الطبيعي.

وفى الفترة من27 سبتمبر إلي الأول من أكتوبر المقبل لكليات: الحاسبات، والعلوم، وعلوم الأرض والحقوق، وفى الفترة ما بين 4 إلى 8 أكتوبر لكليات: الاقتصاد والإعلام والألسن وعلوم الملاحة والتجارة، وفى الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر لكليات التربية ورياض الأطفال والفنون التطبيقية.

وفى الفترة من 18 إلى 22 لكليات الآداب والسياحة وعلوم ذوي الاحتياجات والتعليم الصناعي والزراعة والخدمة الاجتماعية، بينما تم تخصيص الفترة ما بين 25 إلى 29 أكتوبر للطااب المتخلفين عن الموعد.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية أوشهادة الميلاد المميكنة، بالإضافة لصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، فضلًا عن إستمارة الكشف الطبي والإلتزام الإجباري بارتداء الكمامات والمسافات الآمنة بين الطلاب وقياس درجات الحرارة قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.
جامعة بني سويف تعلن مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد
جامعة بني سويف تعلن مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

تأييد سجن صفوت الشريف وتغريمه 99 مليون جنيه بـ"الكسب غير المشروع"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم صفقة مميزة

منذ ساعة و نصف

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خسائر جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ ساعة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ يوم

عاجل.. حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة وفق جدول زمني لجميع الكليات

بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة

جامعة الإسكندرية: بدء إعداد ملف صحي للطلاب المستجدين وإجراء مسح لفيروس"سي"

تعرف على موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الإسكندرية

جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

25 أغسطس.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة بني سويف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:01 م

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

10:03 ص

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

09:27 ص

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

08:06 م

برشلونة يحسم صفقة مميزة

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر