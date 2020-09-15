جامعة بني سويف تعلن مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن موعد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 20202021م، والتي تبدأ إعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة، في بيان إعلامي، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وشروط الأمان خاصة مع الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وضرورة تقسيمهم علي مجموعات للكشف الطبي.



فيما أعلنت الإدارة الطبية بالجامعة، بذات البيان، عن الجدول الزمني لكافة الكليات، حيث يبدأ الكشف الطبي ابتداءً من يوم 20 إلى 24 سبتمبر الجاري لكليات: الطب البشري والبيطري، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والهندسة والعلاج الطبيعي.



وفى الفترة من27 سبتمبر إلي الأول من أكتوبر المقبل لكليات: الحاسبات، والعلوم، وعلوم الأرض والحقوق، وفى الفترة ما بين 4 إلى 8 أكتوبر لكليات: الاقتصاد والإعلام والألسن وعلوم الملاحة والتجارة، وفى الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر لكليات التربية ورياض الأطفال والفنون التطبيقية.



وفى الفترة من 18 إلى 22 لكليات الآداب والسياحة وعلوم ذوي الاحتياجات والتعليم الصناعي والزراعة والخدمة الاجتماعية، بينما تم تخصيص الفترة ما بين 25 إلى 29 أكتوبر للطااب المتخلفين عن الموعد.



وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية أوشهادة الميلاد المميكنة، بالإضافة لصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، فضلًا عن إستمارة الكشف الطبي والإلتزام الإجباري بارتداء الكمامات والمسافات الآمنة بين الطلاب وقياس درجات الحرارة قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.

