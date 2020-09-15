تفاصيل إحالة 158 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية والخدمية ومراكز الشباب بالدقهلية للتحقيق

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أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 158من العاملين بعدد من المستشفيات، والوحدات الصحية، والخدمية، ومراكز الشباب، بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية وميت سلسيل والمنصورة والمنزلة ومنية النصر للتحقيق بسبب التغيب عن العمل والانصراف من العمل بدون إذن رسمي.



جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد استعراضه تقرير المرور والتفتيش الذى عرضته نجوى احمد امين، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وذلك بنتائج المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والوحدات المحلية ومراكز الشباب.



وقد كلف محافظ الدقهلية، وكلاء وزرات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطرى والتموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن التى شملها تقرير المرور بسرعة تلافى كافة الملاحظات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفات.





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة اشكال الفساد بجميع مواقع العمل، والعمل على توفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.



قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انضمام 5 اعضاء من الشباب العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات الى فريق العمل المعاون للمحافظ، حيث اصدر محافظ الدقهلية مساء اليوم الإثنين القرار 491 لسنة 2020، وقد تضمن القرار ندب كلا من السادة، اسامه إسماعيل حامد الشربينى، معلم بمديرية التربية والتعليم.





وندب رامى محمد رفعت عبد العزيز، مدير العلاقات والمتابعة بالادارة الصحية بشربين، وفاطمه ابراهيم الدسوقى محمد، معلم اول بمديرية التربية والتعليم، واحمد طه نعمان محمد مصطفى، كميائى ثالث بادارة المخلفات الصلبة بديوان المحافظة، وننس فاروق فتوح عبد الحليم، مدير مركز تدريب المحافظة، وذلك للعمل ضمن الفريق المعاون.



وقد وجه الدكتور ايمن مختار لجميع الجهات المختصة تنفيذ القرار المشار اليه كل فيما يخصة، والعمل به من تاريخ صدورة.





جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب والدفع بهم الى المواقع القيادية واعدادهم ليكونوا قاده المستقبل.





وعلى صعيد آخر كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الطالبة الاولى على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلوم الفني الصناعي المهني ابنة مدينة المطرية بالدقهلية.



واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة الطالبة فاطمه كامل كامل الاطرش بمدرسة المطرية الثانوية الفنية للبنات والتى حققت المركز الاول على مستوى الجمهورية، فى امتحانات الدبلوم الفنى الصناعى المهني، وقدم المحافظ لها ولولى امرها التهنئة على هذا التفوق الذى جاء ليؤكد نبوغ وتفوق الدقهلية بأبنائها فى جميع المراحل التعليمية مشيرا إلى أن الدقهلية دائما محافظة الأعلام فى كافة مجالات الفكر والأدب والثقافة والفن والطب والعلم والدين