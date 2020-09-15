غدا.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية العباسية

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يلقى غدا الأربعاء، قداسة البابا تواضوس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ويشارك في حضور الاجتماع، عدد محدود من الشعب القبطى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



كما تقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي لنيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر صقر، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان والذى رحل عن عالمنا بعد خدمة كهنوتية لحوالي 40 سنة.



حصل الأب الراحل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وتمت سيامته قسًا في ١٣ مارس ١٩٨١م بيد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا انجيلوس أسقف الشرقية ومدينة العاشر السابق ونال رتبة القمصية عام ١٩٩٣.



وصلى نيافة الانبا مقار أسقف الإيبارشية صلوات تجنيزه اليوم بمشاركة عدد من مجمع الآباء الكهنة.

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وفى سياق منفصل، نظمت المراكز المجتمعية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عدة ورش تستهدف الأطفال والكبار والمتطوعين بالعمل فى المراكز المجتمعية، إذ بدأ كل من مركز تنمية عرب المعمل بمحافظة السويس ومركز تنمية الرأس السوداء بالإسكندرية ومركز تنمية عزبة النخل بتنظيم ورش للأطفال أقل من 12 سنة لتنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم من خلال الفنون المختلفة كالرسم والتلوين بجانب العمل على إكسابهم مهارات حياتية فى التواصل مع الآخرين.



فيما نظمت أيضًا مراكز تنمية مدينة السلام والرأس السوداء وعرب المعمل ورش عمل للمتطوعين بالمراكز حول مهارات التعلم الذاتى والمستمر ومواجهة الضغوط وكيفية التواصل الفعال حيث قدمت عدة برامج أخرى للأسر المستفيدة لمساعدتهم في تحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.



المراكز المجتمعية تابعة لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.



الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.





