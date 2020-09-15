وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها للطلب على النفط خلال العام الحالي

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط للعام الحالي يوم الثلاثاء مشيرة إلى الحذر بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.





وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 91.7 مليون برميل يوميا، وهو ثاني خفض لتوقعاتها بشأن الطلب على النفط في عدة أشهر.





وقالت الوكالة في تقريرها الشهري “نتوقع تباطؤ تعافي الطلب على النفط على نحو ملحوظ في النصف الثاني من 2020 حيث تم بالفعل جني معظم المكاسب السهلة”.





وأضاف التقرير “التباطؤ الاقتصادي سيحتاج شهورا لينعكس كلية...إلى جانب ذلك هناك احتمال أن تقوض موجة ثانية من الفيروس (وهو ما نشهده بالفعل في أوروبا) القدرة على التنقل مجددا”.





وقالت الوكالة إن تجدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتدابير العزل العام المرتبطة بذلك، واستمرار العمل عن بعد وضعف قطاع الطيران يلحقون الضرر بالطلب.





وأضافت أن زيادة إنتاج النفط وخفض توقعات الطلب يعنيان أيضا سحبا أبطأ من مخزونات النفط الخام التي تراكمت في ذروة إجراءات العزل العام.





وتتوقع الوكالة حاليا سحبا ضمنيا من المخزونات في النصف الثاني من العام بنحو 3.4 مليون برميل يوميا، بما يقل بنحو مليون برميل يوميا عما توقعته في الشهر الماضي، مع بلوغ مستويات المخزون في يوليو تموز بالدول المتقدمة مستويات قياسية مرتفعة مجددا.