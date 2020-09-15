الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج المحاكاة الثاني للدولة المصرية "السلطة التنفيذية" ضمن فعاليات إنتخابات برلمان طلائع مصر على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 إلى 19سبتمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات، ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه، للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي.

شارك بالجلسة التدريبية الدكتور رامي عاشور، المدرب محمود كمال خبراء مختصين في العلوم السياسية والمهارات الحياتية.

شملت الجلسة التدريبية لنموذج محاكاة السلطة التنفيذية لإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة، التعرف علي مهام السلطة التنفيذية ودورها في الحياة السياسية وممارسات أعضاء الحكومة والبرلمان من خلال التفرغ الكامل بالإتصال بقضايا الوطن وتحدياته الرئيسية والمتمثلة في معظمها تحديات اقتصادية شاملة.

في ذات السياق تم مناقشة عدة محاور رئيسية أهمها مواد الدستور المنظمة لتعامل الحكومة مع البرلمان والعكس، أهداف أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠،التوجه الإقتصادي لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تحت شعار "مصر تنطلق"،أهم التحديات التي تواجه الحكومة في سرعة تعافي الاقتصاد المصري،تأثير الحالة الاقتصادية علي الأمن القومي المصري،شرح يوضح التجارب الاقتصادية الناجحة، الدروس المستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة.

تستكمل مساء اليوم فعاليات نموذج محاكاة السلطة التشريعية بالإعلان عن القوائم النهائية والدعايا الإنتخابية للمرشحين.

الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية
الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية
الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية
الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية
الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية
الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية
الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية
الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية

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