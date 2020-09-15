الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ على البنك الأهلي المتحد مصر

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية أن العرض السابق ذكره سيكون وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجاري دراسة العرض من قبل الهيئة.

وتراجعت أرباح البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 22.3 % في النصف الأول من عام 2020 على أساس سنوي.





ويرجع سبب تراجع الأرباح إلى التأثر بتداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد ، والتأثر بتدابير الإغلاق والحجر العام الجزئي.



