الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ على البنك الأهلي المتحد مصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
نيفين سمير
Advertisements


 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء ، عن إيداع مشروع عرض شراء اختيارى المقدم من البنك الأهلي المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار، على أسهم البنك الأهلي المتحد مصر وذلك حتى عدد 43.5 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.52% (والمكملة لنسبة 100%) من أسهم البنك بسعر نقدي يبلغ 29.783 جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية أن العرض السابق ذكره سيكون وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجاري دراسة العرض من قبل الهيئة.

وتراجعت أرباح البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 22.3 % في النصف الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ويرجع سبب تراجع الأرباح إلى التأثر بتداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد ، والتأثر بتدابير الإغلاق والحجر العام الجزئي.

وانخفض الدخل التشغيلي للبنك، إلى  575.6 مليون دولار، مُقابل 630.1 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع سهم البنك اليوم بنسبة 7.4% ليصل سعلره الي 0.74%


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة غضب نجم الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و نصف

ترتيب هدافي الدوري.. شريف يواصل التألق ونجم الزمالك يقترب

منذ 39 دقيقة

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

تأييد سجن صفوت الشريف وتغريمه 99 مليون جنيه بـ"الكسب غير المشروع"

منذ ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خسائر جديدة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية " توافق على عرض شراء إجباري لـ 35.8 مليون سهم من "يونيفرت"

مؤشر البحرين يصعد 1.48% عند الإغلاق

أخبار البورصة .. "الرقابة المالية " توافق علي إستحواذ عزالدخيلة للصلب على أسهم العز للدرفلة

أخبار البورصة المصرية ..الرقابة المالية ترفض تقرير تقييم سهم "أمريكانا مصر" وتطالب بتعيين مستشار مالي أخر

أخبار البورصة المصرية .. مساهم "أمريكانا مصر" يتظلم ضد قرار الرقابة المالية

تراجع مؤشر البحرين المالي بنسبة 0.11% في ختام جلسة الخميس

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

09:27 ص

خسائر جديدة في ريال مدريد

09:55 ص

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

08:06 م

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر