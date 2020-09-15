الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ على البنك الأهلي المتحد مصر
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
نيفين سمير
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء ، عن إيداع مشروع عرض شراء اختيارى المقدم من البنك الأهلي المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار، على أسهم البنك الأهلي المتحد مصر وذلك حتى عدد 43.5 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.52% (والمكملة لنسبة 100%) من أسهم البنك بسعر نقدي يبلغ 29.783 جنيه.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية أن العرض السابق ذكره سيكون وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجاري دراسة العرض من قبل الهيئة.
وتراجعت أرباح البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 22.3 % في النصف الأول من عام 2020 على أساس سنوي.
ويرجع سبب تراجع الأرباح إلى التأثر بتداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد ، والتأثر بتدابير الإغلاق والحجر العام الجزئي.
وانخفض الدخل التشغيلي للبنك، إلى 575.6 مليون دولار، مُقابل 630.1 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.
وارتفع سهم البنك اليوم بنسبة 7.4% ليصل سعلره الي 0.74%
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