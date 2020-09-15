موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
الزمالك
الزمالك
وكالات
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تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يحدد من خلاله موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال الزمالك في بيان نشره على موقعه: "ستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مواجهة العودة في مصر في الـ24 من نفس الشهر".

وكان "الكاف"، قرر في وقت سابق تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ستجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

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