حقيقة القبض على زوج ديانا كرزون بعد حفل الزفاف

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكد الإعلامي معاذ العمري، زوج النجمة ديانا كرزون، بأن الأخبار التى تناولتها عدد من المواقع الإلكترونية ليس لها أي أساس من الصحة حول القبض عليه بسبب إقامته حفل زفاف، بالمخالفة للقرارات الاحترازية في الأردن التي تمنع ذلك للتصدي لفيروس كورونا المستجد.



و قال العمري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذلك حدث بعد حفل زفافه أمس من ديانا كرزون "بأن استدعاءه من قبل الشرطة بهدف معرفة تفاصيل الزفاف من ناحية العدد فقط، "



وأضاف "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".

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