القاهرة الجديدة: قانون التصالح شهادة ميلاد للمخالفين (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن المدن الجديدة لها طبيعة خاصة، واشتراطات بنائية ومخططات، وإدارات المدن مهتمة بالحفاظ على طابع المدن، وكان هناك منع كامل للمخالفات بالمدن الجديدة للحفاظ على طبيعتها.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه عقب حالة الانفلات عقب ثورة 2011 بدأت تظهر بعض مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة واستمرت لفترة، وتم رصدها، معتبرًا أن قانون التصالح بمخالفات البناء شهادة ميلاد للحفاظ على مكتسبات ومستحقات المواطنين الذين قاموا بالشراء بأماكن مخالفة بجهل أو عدم دراية لتقنين وضعهم، مؤكدًا أن الدولة راعت مصلحة المواطن بإصدار هذا القانون. 

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن نسبة التخفيض في قيمة التصالح بالمدينة وصلت من 15-25%، مشددًا على أن المدن الجديدة ملتزمة بقرارات رئيس الوزراء، موضحًا أن هذه التخفيضات لها مردود إيجابي، وساهمت في الاقبال الشديد على التصالح لتقنين أوضاعهم واستغلال ميزة تخفيض رسوم التصالح.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء قيمة التصالح رسوم التصالح بوابة الفجر القاهرة الجديدة الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري.. شريف يواصل التألق ونجم الزمالك يقترب

منذ 40 دقيقة

تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خسائر جديدة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

منذ ساعة و 8 دقيقة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

حقيقة غضب نجم الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

تأييد سجن صفوت الشريف وتغريمه 99 مليون جنيه بـ"الكسب غير المشروع"

منذ ساعة

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الزراعة: البناء على الأراضي الزراعية اعتداء على الدولة (فيديو)

عبد المنعم سعيد: البناء العشوائي يضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية

محافظ الإسكندرية: الإعلان عن أخبار سارة خلال 48 ساعة

محافظ الشرقية: توجيهات السيسي تؤكد أنه يراعي ظروف المواطن (فيديو)

محافظ الغربية: تلقينا 41 ألف طلب تصالح حتى الآن (فيديو)

أحمد موسى يطالب المحافظين بزيادة تخفيضات التصالح: المواطن هيدعيلك (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

09:27 ص

خسائر جديدة في ريال مدريد

09:55 ص

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

08:06 م

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر