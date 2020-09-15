فارس كرم ييبعث رسالة تفاؤل لمحبيه

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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ارسل الفنان اللبناني فارس كرم رسالة مليئة بالأمل والتفاؤل لمحبيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر فارس كرم صورة جديدة له وعلّق عليها قائلًا:"كل يوم منقول بكرا أحلى"، ونالت الصورة على إعجاب جمهوره، كما تمنوا له أيامًا قادمة أجمل من الأيام التي نعيشها.

وفي سياق آخر، ينشغل فارس كرم في التحضير لألبومه القادم، وهومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، ويتعاون فيه مع مجموعة مميزة من صناع الأغاني اللبنانية، منهم فضل سليمان وفارس اسكندر.

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