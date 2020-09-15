ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.48% بمستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.48% رابحاً 39.24 نقطة ليصل إلى مستوى 8295.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.61% رابحاً 309.76 نقطة ليصل إلى مستوى 12143.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.7 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

 
وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.91%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.30%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%.

 
وقفز 98 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكيميائية" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 9.03%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 3.01%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 2.95%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.45%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 378.2 مليون ريال سعودي

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