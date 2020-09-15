ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.48% بمستهل جلسة الثلاثاء









إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% رابحاً 39.24 نقطة ليصل إلى مستوى 8295.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.61% رابحاً 309.76 نقطة ليصل إلى مستوى 12143.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.7 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.





وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.91%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.30%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%.



