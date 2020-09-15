مؤشر سوق البحرين يرتفع 0.07% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 0.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1402.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 357.3 ألف درهم.





وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.49%، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.60%.