مؤشر سوق البحرين يرتفع 0.07% مع بداية التعاملات
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 0.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1402.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 357.3 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.49%، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.60%.
وفي سياق متصل قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، إن ضمن عمليات الفصل القانوني بين شركتي بتلكو و"بي نت"، أعلنت الأخيرة عن إتمام عملية فصل الوظائف التشغيلية والأنظمة المعلوماتية الخاصة بها بين الشركتين وتدشين نظامي الدعم للعمليات والأعمال، كما أعلنت شركة بي نت عن نجاح تدشين نظام الدعم للعمليات (OSS) ونظام الدعم للأعمال (BSS) على منصة الـAWS السحابية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا