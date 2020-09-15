رئيس قائمة تحالف المستقلين يلتقي أصغر مرشح لمجلس النواب 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقي الدكتور هشام عناني، رئيس قائمة تحالف المستقلين، اليوم، محمد عبدالعظيم الشيخ، أصغر مرشح لمجلس النواب 2020، من أجل الإنضمام إلي القائمة والترشح علي أحد مقاعد الشباب في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والتي تضم 6 محافظات.

وأكد رئيس تحالف المستقلين، في تصريحات صحفية، أن اللقاء جاء في إطار خطة واستراتيجية القائمة المبنية علي دعم وتمكين الشباب في جميع محافظات مصر، وإعطاء لهم الفرصة الأكبر في المشاركة السياسية واستثمار طاقاتهم، مشيرًا إلي أن الشباب هم بناة الوطن وفرسان الحاضر والمستقبل.

وتابع الدكتور هشام عناني، أن القائمة تضم عدد كبير من الأحزاب السياسية الوطنية والشخصيات العامة المستقلة، وتم الإنهاء من إعداد القوائم في القطاعات الـ 4 بنسبة تتخطي الـ 80%، وأن فريق كبير من القانونيين يعملون الأن علي إعداد ومراجعة كافة الملفات الخاصة بالمرشحين بعد الإنتهاء من الكشف الطبي.

من جانبه، أعرب محمد عبدالعظيم الشيخ، عن بالغ سعادته بالإنضمام إلي قائمة تحالف المستقلين، حيث تعتبر القائمة مدرسة سياسة تعمل علي تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والخدمي، مؤكدًا أنه سوف يتم تدشين هاشتاج تحت عنوان #تحالف_المستقلين من أجل تعريف المواطن المصري بأعضاء القائمة والبرنامج الإنتخابي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن محمد الشيخ، من أبناء محافظة الدقهلية، وحاصل علي عدد من الدورات التدريبية في الإستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتفاوض وصناع القرار، وعمل كمدير المكتب الإعلامي في حملة دعم السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب أمين عام اليونيسكو، ومحرر صحفي بعدد من المواقع والجرائد المصرية.

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