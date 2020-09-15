مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.50% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.50% رابحاً 11.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2293.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.1 مليون سهم محققة ما قيمته 117.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2215 صفقة لعدد 32 سهماً، 

وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها السلع بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.
  
وقفز 15 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.57%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 7.23%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.95%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.1 مليون ورقة بقيمة 23.9 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 1.37%.

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