مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.50% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% رابحاً 11.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2293.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.1 مليون سهم محققة ما قيمته 117.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2215 صفقة لعدد 32 سهماً،





وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها السلع بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.