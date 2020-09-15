وكيل الأوقاف يعلن ضوابط عودة صلاة الجنازة بالمساجد (فيديو)

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إنه عقب صدور قرار من اللجنة العليا لمكافحة كورونا بعودة صلاة الجنازة تم على الفور عقد اجتماع لوزير الأوقاف مع قيادات الوزارة لوضع خطة للسماح بأداء صلاة الجنازة بما يتناسب مع الوضع الذي نحن فيه الآن.





وأضاف "أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه صلاة الجنازة فرض كفاية على الأمة ويمكن أن تؤدي داخل المسجد او خارجه، مشيرًا إلى أنه تم وضع بعض الضوابط حتى لا يؤدي التهاون للإضرار بصحة المواطنين، ومن بين هذه الضوابط عدم إحضار الجنازة للمسجد أثناء الصلوات، على أن ترتبط صلاة الجنازة بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مسجد مفتوح.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه مع بداية الأسبوع المقبل، معقبًا: "هنفضل محافظين على الكمامة والتباعد الاجتماعي"، مشددًا على أنه لم يتم رصد أي تجاوزات عقب عودة فتح المساجد بعد فترة من الإغلاق بسبب كورونا، موضحًا أن دور المناسبات وجميع ملحقات المساجد مازالت مغلقة حتى الآن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.



