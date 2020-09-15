اختفاء طفل في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله بالشرقية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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اختفى طفل في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله بقرية تابعة لمركز الزقازيق.

وتلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا من "ثروت رجب" مقيم بقرية دويدة التابعة لمركز الزقازيق يفيد بتغيب ابنه "ممدوح" طالب بالصف الأول الثانوي بعد خروجه من المنزل. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأوضح والد الطفل أن ابنه خرج الجمعة الماضية وتوجه لشراء "طعمية" لتناول طعام الإفطارولم يعد إلى المنزل حتى الآن. مشيرا إلى أنه بعد مرور فترة من الوقت بحثوا عنه "دون جدوى".

وأضاف أنه أثناء البحث أخبرهم شخص أنه رأه متوجها إلى قرية مجاورة لهم ثم أخبرتهم سيدة أنها رأته بمحطة قطار الزقازيق، لافتا إلى أن ابنه يعاني من ضعف البصر وضعف النطق ويدرس بنظام الدمج.

وناشدت الأسرة بمساعدتهم في البحث عن الطفل والتواصل معهم في حال العثور عليه على أرقام: ٠١٠٢٠١٢٥١٣٧ و٠١١٤٥٦٩١٦٩٤

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