"استخدام أقمشة التريكو في المجال الطبي".. مشروع تخرج طلاب "فنون تطبيقية حلوان"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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اعتمد مشروع بكالوريوس جديد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على تطبيق استخدام اقمشة التريكو التقنية في المجال الطبي للنهوض بالصناعة المصرية وتأهيلها للمنافسة الخارجية وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها وقد تم تنفيذ المشروع تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.
قدمت مشروع التخرج الطالبة ميرنا هاني سعيد حيث تعد المنسوجات الطبية هي المنسوجات التي تستخدم في الرعاية واسعة النطاق وعلاج المرضى في المؤسسات الطبية، وهو مجال جديد يمزج بين تكنولوجيا المنسوجات والعلوم الطبية.
و تريكو اللحمة يستخدم بشكل كبير في الضمادات الطبية لمرونته العالية وقدرته على الالتصاق، وتميزه بالطبقات ذات القدرة على الامتصاص التي تتحكم في انتقال الحرارة والرطوبة بالإضافة للتهوية الجيدة والنفاذية العالية للهواء والقدرة جيدة على التحكم في توزيع الضغط.
ويمكن صنع قماش متعدد المحاور يتكون من عدة طبقات من قماش التريكو يمكن استخدامه في جبيرة العظام مثل جبيرة القدم، ويمكن أن تكون خيوط اللحمة والسداء من الألياف الزجاجية أو غيرها من الألياف عالية الأداء.
هذا ويشرف على المشروع أ.د. منى السمنودي، أ.د. امال يونس، ا.د. رشا عبدالهادي، أ.د. راوية علي، م. مصطفى محمود الأساتذة بكلية الفنون التطبيقية.

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