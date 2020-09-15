ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.790 نقطة ليصل إلى مستوى 5364.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 6.920 نقطة ليصل إلى مستوى 5884.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسراً 4.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4341.19 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسراً 11.760 نقطة ليصل إلى مستوى 4384.72 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 285.7 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8601 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.59%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.

 
وجاء سهم ‏الشركة الكويتية العقارية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.33%، يليه سهم الشركة الكويتية للمنتزهات بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 16.74% يليه سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 6.70%.

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