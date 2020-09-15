قائمة الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2020
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
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تنسيق المرحلة الثالثة 2020 | تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2020، ننشر لكم فيما يلي قائمة الكليات والمتاحة أمام طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة للتنسيق، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى، وذلك قبل انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق والتي من المقرر أن تبدأ أعمال تسجيل الرغبات بها بعد يوم 16 سبتمبر الجارى، والانتهاء من إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب:
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الكليات المتاحة أمام الشعبة العلمية
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الكليات المتاحة أمام الشعبة الأدبية
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