المشاط تبحث مع السفير العراقي ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد نايف رشيد الدليمي، ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المقرر انعقادها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اللقاء يأتي في إطار السعي نحو تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والعراق على كافة الأصعدة، مشيرة إلى التنسيق الدائم مع السفارة العراقية في إطار الإعداد للجنة العليا المشتركة، التي تعتبر على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية.

وأضافت "المشاط" أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثقة مع كافة الوزارات المصرية المعنية بعلاقات مع الجانب العراقي للوقوف على أبرز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، استثمارًا للموارد الاقتصادية المتنوعة بين البلدين، لافتة إلى أن اللجنة تعمل على إيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق من خلال التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم تلك العلاقات، فضلا عن اتخاذ اللجنة المشتركة لقرارات بتفعيل اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وتعميق الاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكدت «المشاط» على عمق العلاقات المصرية العراقية المشتركة، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن اللجنة العليا المشتركة ستضع قواعد تنظيم العلاقات الثنائية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والشئون الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة إعمار العراق في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى دور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة،

من جانبه، أكد السيد أحمد نايف رشيد الدليمي، السفير العراقي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والعمل على إنجاح فعالياتها، بما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والعراق في مختلف المجالات والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.

وبحث الجانبان آليات تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق وعودة العمالة المصرية للعراق بجميع طوائفها، كما تم التطرق إلى دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إطار التعاون العربي المشتركة والتحضير لانعقاد الدور العادية (110) للمجلس في ديسمبر القادم.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

منذ ساعة و 6 دقيقة

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خسائر جديدة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري.. شريف يواصل التألق ونجم الزمالك يقترب

منذ 38 دقيقة

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تأييد سجن صفوت الشريف وتغريمه 99 مليون جنيه بـ"الكسب غير المشروع"

منذ ساعة

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة غضب نجم الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

09:27 ص

خسائر جديدة في ريال مدريد

09:55 ص

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

08:06 م

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر