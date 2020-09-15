وزير الإنتاج الحربي يبحث مع 5 شركات بيلاروسية تعزيز التعاون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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عقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، لقاء مع خمس من الشركات البيلاروسية عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة وذلك لبحث موضوعات التعاون القائمة وسبل تعزيزها في مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين.

وأشار الوزير خلال اللقاء علي الاهتمام بزيادة التعاون المشترك والتنسيق بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية لإنتاج معدات بجودة عالية وبأسعار منافسة في العديد من المجالات المدنية مثل التعاون بين شركة ماز وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع الشاحنات ماز، كذلك التعاون بين شركة ببروسكا أجروماش و(مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الزراعية، وكذا التعاون بين شركة امكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الثقيلة وشركة سيل و(مصنع 999 الحربي) لإنتاج صوامع تخزين الغلال، مؤكدا علي أن المخطط خلال الفترة القادمة هو توطين الصناعات بالتعاون مع الجهات التصنيعية العالمية والمصرية وعلي رأسها الهيئة العربية للتصنيع والوزارات الصناعية وكذلك القطاع الخاص المصري.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأنه تم التأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات المدنية والعسكرية، لافتا إلي أن الشركات التي عقد الاجتماع معها هي "أمكادور – منسك للمحركات – منسك للجرارات – ماز – سيل اينيرجو بروم".

من جانبه، أعرب السفير سيرجى تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية، بما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على اهتمامه بالتعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى وأشاد " تيرتنتييف " بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية بيلاروسيا.

ومن جانبهم أشاد ممثلو الشركات البيلاروسية بالتعاون الوثيق بينهم وبين الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي في مختلف المجالات وعلي رأسها نقل التكنولوجيا الحديثة والعمل علي إقامة شراكة طويلة المدي والتوسع في مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر والعمل علي زيادة نسبة المكون المحلي.

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