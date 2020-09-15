حفل زفاف ديانا كرزون ينتهي في قسم التحقيق

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أمس بحفل زفافها على الإعلامي معاذ العمري، وأقيم الحفل في إحدى المزارع بمدينة السلط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

وذكرت تقارير صحافية أنه بعد انتهاء حفل الزفاف قام الأمن الأردني بإستدعاء العريس للتحقيق معه بسبب مخالفته أوامر الدفاع المدني التي تمنع التجمعات و إقامة حفلات زفاف أو بيوت عزاء بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقام معاذ العمري بنفي الشائعات التي تشير إلى اعتقاله من قوات الأمن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأشار إلى أنه تم استدعاؤه لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد فقط.

وأعرب معاذ العمري عن استيائه من نشر تلك الشائعات، حيث قال :"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام".

وتابع قائلًا:"ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.

أخبار تهمك

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خسائر جديدة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

منذ ساعة و 6 دقيقة

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة غضب نجم الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري.. شريف يواصل التألق ونجم الزمالك يقترب

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 15 ساعة

تأييد سجن صفوت الشريف وتغريمه 99 مليون جنيه بـ"الكسب غير المشروع"

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:03 ص

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

09:27 ص

خسائر جديدة في ريال مدريد

09:55 ص

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

08:06 م

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر