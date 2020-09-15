السودان يكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات

أصدرت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا كشفت فيه عن حصيلة جديدة لعدد القتلى من جراء الفيضانات، وكذلك عن عدد المنازل المتضررة، وسط تحذير من هطول أمطار.

وبحسب وزارة الداخلية السودانية، ارتفع عدد قتلى الفيضانات إلى 114 شخصا، وانهار نحو 33 ألف بيت بشكل كلي، وأكثر من 50 ألف بيت بشكل جزئي.

وحذرت وزارة الري السودانية، من احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من الولايات، مؤكدة استمرار مناسيب النيل في الانخفاض.

وكان منسوب مياه النيل في السودان، بدأ بالانخفاض بعدما بلغ مستويات قياسية هذا العام، مما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الري الموارد المائية الأحد الماضي.

ويذكر أن السودان، يشهد هطول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة بين يونيو وأكتوبر وفيضانات عارمة سنويا.

وقد أعلن المسؤولون، أن هذا العام شهد ارتفاعا قياسيا لمنسوب مياه النيل الأزرق، الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وفي السابع من سبتمبر بلغ ارتفاع منسوب المياه 17.67 مترا، لينخفض الأحد إلى 17.36 مترا وفق الوزارة، التي أوضحت أن الانخفاض سجّل في مراكز مراقبة عدة في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزعون على غالبية ولايات البلاد تضرروا من الفيضانات التي دمرت عددا كبيرا من المنازل أو ألحقت بها أضرارا، وخلقت ظروفا مثالية لتفشي أمراض تنتقل بالمياه.

ودفعت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النيل إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من مئة عام، وزارة الداخلية السودانية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.