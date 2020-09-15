تطورات جديدة تهدد انتقال يوسف بلايلي إلى الأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
أمل الحلفاوي
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ارتبط اسم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، بالانتقال إلى النادي الأهلي.

وكشف والده ووكيل أعماله في وقت سابق أن بلايلي يمتلك 3 عروض من أندية مصرية، على رأسهم الأهلي.
وحدثت تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تعيق انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

حيث أوضح حفيظ بلايلي والد اللاعب، أن الأهلي دخل في مفاوضات مع أهلي جدة ولكن الأخير غير رأيه مؤخرا، مشيرا إلى أن نجله يرغب في الاستمرار مع فريقه السعودي وأن ما تردد عن امتناعه عن الفريق يرجع لتعثر عودته بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

فيما أكدت تقارير صحفية تونسية أن الرغبة الأولى للاعب في الوقت الحالي هو الانتقال إلى الترجي التونسي.

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يوسف البلايلي تطورات جديدة الترجي الاهلي

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