تعرف على جهود الإمارات في مكافحة فيروس كورونا عالميًا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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قامت دولة الإمارات، منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا، باتخاذ مجموعة متكاملة من القرارات الحكيمة، لمواجهة الفيروس، إذ سخّرت الجهود كافة لدعم منظومة القطاع الصحي، وتزويدها بكل ما تحتاجه.

 

وحرصت دولة الإمارات، على تطبيق استراتيجية شاملة لاحتواء الفيروس بمنظومة متكاملة من الإجراءات، فضلاً عن إجراء أكثر من 8 ملايين فحص للكشف عن «كوفيد19»، فضلاً عن تطويع التقدّم العلمي المتحقق لإيجاد حلول فعالة في مواجهة الفيروس التاجي، ما جعل الإمارات سباقة على المستوى العالمي في البحوث والدراسات الهادفة إلى تطوير لقاح آمن وفعال ضد المرض.

 

فكانت النتائج الطيبة التي أُعلن عنها أمس، ببدء تلقيح الطواقم الطبية باللقاح الذي أُنتج على أرض الدولة وصنع في مختبراتها العلمية.الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة، ورهانها الصائب في قدرة العلم على تجاوز هذا الوضع الاستثنائي، أسهما في الوصول بنا إلى هذا الإنجاز، وجعل الإمارات وجهودها محل إشادة وتقدير في العالم.

 

وكانت صحيفة البيان، قالت إن السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في مواجهة جائحة «كورونا»، التي أنهكت العالم، تؤتي أكلها سريعاً في دولتنا، وذلك بالإعلان عن لقاح آمن للفيروس، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين من أبطال خط الدفاع الأول.قيادتنا.

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