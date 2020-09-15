الإمارات تواصل إرسال مساعداتها الطبية لدول العالم لمواجهة كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية
وكالات
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تواصل دولة الإمارات، إرسال مساعداتها لدعم الأطقم الطبية في دول العالم لمواجهة وباء كورونا، في ظل ارتفاع الإصابات عالمياً، كجزء من الالتزام التاريخي للدولة في مد يد العون للمجتمعات، خاصة في ظل الكوارث والأزمات.

 

وأكدت دولة الإمارات، منذ بداية الأزمة وقوفها مع المجتمع الدولي في أكثر من جانب إغاثي للتغلب على الجائحة..

 

وكانت صحيفة "الاتحاد"، أشارت إلى وصول الإمدادات الطبية للعاملين في المجال الطبي في العديد من دول العالم، وما زالت مستمرة، إضافة لدور الدولة المهم في إعادة توجيه المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية إلى بقاع شتى، عبر مدينة الخدمات الإنسانية التي شكلت محطة لوجستية لعمليات تلك المنظمات بإرسالها 80% من حجم الاستجابة الدولية في العالم لمكافحة فيروس كورونا.

 

وأوضحت الصحيفة الإماراتية، في ختام افتتاحيتها أن دعم الإمارات للجهود العالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا، اتخذ أشكالاً عديدة لم تقتصر على إرسال المساعدات الطبية فقط، وإنما تعدتها لدعم جهود البحث العلمي بالتعاون مع أهم المراكز في العالم وإجراء الدراسات الخاصة بالفيروس، وتطوير أجهزة الفحص، اعتماداً على إمكانياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتوج جهودها بإطلاق التجارب السريرية للوصول إلى لقاح للفيروس الذي سيساهم في إنهاء معاناة الإنسانية

 

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