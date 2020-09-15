رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم (صور)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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كرم المستشار اسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر، بمقر المحكمة بمدينة الغردقة القضاة الذين أنهوا مدة عملهم بالمحكمة، وتم نقلهم إلى محاكم أخرى فى العام القضائي الجديد.

وقدم رئيس المحكمة للقضاة شهادات تكريم على ما بذلوا من جهد خلال عملهم وتمنى لهم التوفيق والسداد لأداء رسالتهم السامية في مواقعهم الجديدة لإعلاء كلمة الحق والعدل.

وفى سياق متصل قدم القضاة والعاملين بالمحكمة التهنئة للمستشار اسامة عنبر لتجديد ثقة المستشار عمرو مروان وزير العدل لرئاسة محكمة البحر الاحمر للعام الثاني على التوالي.


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم (صور)
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم (صور)
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم (صور)
رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم القضاة المنتهية مدة عملهم (صور)

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