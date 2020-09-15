رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير معمل الغردقة (صور)

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تفقد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال تطوير المعمل الفرعي لمياه الشرب بالغردقه والذي تم تنفيذه بأحدث التقنيات لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه لعينات مياه الشرب التي يتم سحبها من محطات وشبكات المياه بمدينة الغردقة حيث يتم سحب العينات من المحطات والشبكات علي مدار اليوم لمراقبة جودتها والتاكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.



واضاف عيسي ان تكلفة المعمل تصل الي ٥ مليون جنيه ومجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب.



وفي ذات السياق اكد رئيس شركة المياه ان الإدارة العامه للمعامل تعمل طوال ٢٤ ساعه للاشراف علي جودة المياه التى تصل للمستهلك من خلال 6 معامل فرعية علي مستوي مدن المحافظة و5 معامل متنقلة بالاضافة الي معمل الغردقة لمياه الشرب.



بجانب تواجد الكيميائين فى أماكن الضخ لتحليل المياه قبل وصولها للمستهلك.



ولتحسين جودة مياه الشرب تقوم الشركة بعدد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وفقا لخطة زمنية محددة واستبدالها بمواسير upvc مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".