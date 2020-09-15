"هندسة حلوان" تطلق مبادرة "إيد في إيد"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أطلقت إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مبادرة إيد في إيد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وتستمر المبادرة حتى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وتهدف المبادرة لتبني وتنفيذ ابتكارات الطلاب القابلة للتنفيذ للمساهمة في التحول الرقمي، بجانب تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وخدمة الكلية من خلال الإستفادة من هذه الابتكارات، حيث تتبنى رعاية الشباب بالكلية كافة تكاليف هذه المشاريع، كما تعد هذه المبادرة فرصة جيدة لخلق مناخ جديد للابداع والابتكار والتنافسية بين الطلاب وخلق فرص عمل جديده للطلاب اثناء الدراسه.

هذا وقد تم استقبال عدد من مشروعات بالفعل وجاري العمل على تنفيذها وتحقيق الإستفادة القصوى منها، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الإجتماعي لمنع انتشار أي عدوى.

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