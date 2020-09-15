الطالع الفلكي الثّلاثَاء 15/9/2020..شَكل جَدِيد!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثّامنة و 37 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى العاشرة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 5 تُوت قبطى ، 15 أيلول رُومى ، 27 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وجه جديد؟)- لأ،حُب أديم (يا أستازعايزين نجدّد) -نجدّد الأديم يبآله طعم جديد.(إبراهيم خان من فيلم ليلة حب أخيرة-1972)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الأسد تربيع أورانُوس فى الثّور - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة تربيع أورانُوس نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و 30 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





أورانوس يعنى كسر النّمطى وتقديم شيئ جديد قد يبدوغيرمُستساغ للوهلة الأولى ثم لايلبث أن يلهث الناس خلفه، صَرْعَة مُوضَة أو تقليعة لتسريحة شعر أو مُنتَجْ جمالى جديد/الزّهرة، أزياء جديدة قد تبدو غير مقبولة لكنّ الموضة تعنى كسر الأنماط المُعتادة لنشعر أننا نُجرّب الجديد، الزّهرة/الزوجة رغبتها مرتفعة لعمل شكل جديد لتكسرالصورة النمطيّة المُعتادة فى عين زوجها بدلاً عن بحثه عن الجديد خارج المنزل ، أورانوس صاحب التقليعات الغريبة قد يقدّم الزّهرة على هيئة ميرفت أمين بفيلم أنف وثلاث عيون فالشعر برتقالى أوبنفسجى والبشرة مكسوّة بالبودرة الذهبيّة والأظافر زرقاء ورغم أن الهيئة غريبة والألوان مُتنافرة لكن هيئتها الصادمة تجعلك مشدوهاً تجاهها فأورانوس يقدم الزهرة بصورة لم تجربّها عينك أو أذنك من قبل وبصورة عبثيّة ولن تحتاج إلا لبعض الملابس والمكياج و الإكسسوارات البسيطة ، كما أن أسلوب الأداء الجنسى قد يبدو غريباً لكنه كافٍ ليُبقى على الزوج سعيداً ، فعش الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الداخل.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين رَحِمَهُ الله ، إشتهر بصفة يشترك فيها مواليد بُرج العذراء وهى الإتصال بالأطفال وتشكيل العقول فهو أيضاً بُرج عمّو فؤاد ، لاتزال أفلامه تتمتّع بالحيويّة لترسم البسمة على وجه طفل أو سيّدة أو رجل بائس بقفشة بريئة ،هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم إسماعيل ياسين عَلِى نخلة مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لا تَبْخَلْ عليه بالفَاتِحَة.





(ماوراءالألوان/أبعد من الألوان)،(شكل من أشكال الضّوء)،(عفريت مُخَادِعْ جداً) ،(الكواكب فى صفٍ واحد)،(مزاجيّة للمُزاح)،(مُسيطرعلى العقول والرّؤوس) ، (خالد الذّكر)،(الحُبّ والمغفرة)،(التّوبة و الخَلاص)، (حياة قلقة)، (ولدى العزيز) ،(عَلَىّ أن أرحل الآن).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الألفاظ ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج الثور: نيو لوك أومظهر جديد فريش، ملابس جديدة وإكسسوارات وعطور كلها أدوات من شأنها رفع حالتك المعنويّة وشحنك بطاقة جديدة.





برج الجوزاء: من نقل لك نقل عنك ، إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش والبهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج السّرطان: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الأسد: نيولوك أومظهر جديد تتمكن من خلاله بمشيئة الله تَعَالى من كسب مقابلة وظيفيّة أو تقوية مركزك لدى خطيبتك ، أو يوم عسل مع زوجتك.





برج العذراء: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الميزان: برجك يعنى الموازنة بين الكرم والحرص ، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.





برج العقرب: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.

برج القوس: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة سيئة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلاً.





برج الجدى: عمل وارد دون مردودٍ مُجزٍ، هذا لايجعلك تتراجع عن إتقان عملك وتبعد عن رأسك الكلمة الشهيرة ، على قد فلوسهم.





برج الدّلو: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج الحوت: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.



