قنا تشارك في تطوير مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"



جاء ذلك بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير المشروع والدكتورة دولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف على المشروع.



وخلال كلمته أشاد اللواء حمزة درويش، بإنجازات المشروع حتى الآن على الرغم من التحديات التي ظهرت مؤخرا لافتاَ إلى أن العمل على أرض المحافظات المستهدفة يجرى على قدم وساق لتحقيق أهداف المشروع وتنفيذ أنشطته بالإضافة الى عقد العديد من الاجتماعات عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج زووم، بهدف متابعة آخر المستجدات، مضيفا أن وزارة التنمية المحلية تدعم بناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات من خلال مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والعمل بصورة مستمرة سواء من خلال ورش العمل التي تتاح لهم أو من خلال التدريب.



من ناحيتها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء ان الهدف من تنظيم الورشة هو التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات أعضاء وحدات السكان بالمحافظات لتحسين الأداء وأساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني والتعرف على نظام وأساليب تحليل وعرض البيانات فضلًا عن أساليب الشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل تنفيذًا لدور وزارة التنمية المحلية في القضية السكانية.



وأشار الدكتور محمد حجازي، إلى أن البرنامج التدريبي يهدف الى التعرف علي سبل التكامل مع مشروعات تنمية الصعيد مثل مبادرة حياة كريمة ونقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية الأخرى وعرض أهداف المشروع وما حققه خلال عام 2019 ورؤية عام 2020 بالإضافة الى عرض الهيكل التنظيمي اللازم لحكومة ملف السكان بالمحافظة وسبل التنسيق والشراكات مع الجهات المعنية والرؤية المستقبلية وعدة أهداف أخرى يتناولها البرنامج التدريبي سيتم مناقشتها خلال الأربعة المقبلة.



فيما أوضحت دولت شعراوي، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل في عدة اتجاهات تخص القضايا السكانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان والعديد من الجهات الشريكة مشيرة إلى تقديم أوجه الدعم خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة موضحةً أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تهدف إلى تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.



تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أطلقت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من ١٤ الى ١٧ من شهر سبتمبر الجاري ويشارك فيها أعضاء وحدات السكان بمحافظات (قنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان).