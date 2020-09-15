ترامب: أي هجوم إيراني "بأي شكل" على أمريكا سيواجه برد أقوى ألف مرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي هجوم إيراني "بأي شكل" على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى ألف مرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تخطط للقيام بعمليات اغتيال وهجمات ضد أميركا انتقاما لمقتل سليماني.

 

وقد تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين صاروخيين، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

 

وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.

 

وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.

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