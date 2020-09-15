ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الإثنين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
فاردي
فاردي
علي ماهر حلمي
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اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر.

وشهد أمس الإثنين إقامة لقائين، في البداية حقق ولفرهامبتون الفوز بهدفين نظيفين أمام شيفيلد يونايتد.
فيما فاز تشلسي بثلاثية مقابل هدف، أمام برايتون، في ختام مباريات الجولة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي:

1- محمد صلاح ليفربول سجل 3 أهداف

2- جيمي فاردي ليستر سيتي سجل هدفين

3- راؤول خيمينيز وولفرهامبتون سجل هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين إيفرتون سجل هدف

5- تيموتي كاستاني ليستر سيتي سجل هدف

6- رومان سايس وولفرهامبتون سجل هدف

7- لياندرو تروسارد برايتون سجل هدف

8- رييس جاميس تشيلسي سجل هدف

9- كورت زوما تشيلسي سجل هدف

10- جورجينهو تشيلسي سجل هدف

11- جيف هيندريك نيوكاسل يونايتد سجل هدف

12- بيير-إيميريك أوباميانج آرسنال سجل هدف

13- ويلفريد زاها كريستال بالاس سجل هدف

14- الكسندر لاكازيت آرسنال سجل هدف

15- جابرييل ماجاليس آرسنال سجل هدف

16- جاك هاريسون ليدز يونايتد سجل هدف



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