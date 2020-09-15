لقطات من حفل زفاف الفنانة ديانا كرزون (فيديو)

ووثقت مقاطع الفيديو خروج الفنانة الأردنية من منزلها برفقة زوجها معاذ العمري مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم إلى مكان الحفل.

وكانت ديانا كرزون، قد أعلنت في وقت سابق عن زواجها اليوم، من خطيبها الإعلامي معاذ العمري، وذلك عبر حسابها في "إنستغرام" حيث نشرت صورة جمعتهما معا.



