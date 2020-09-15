







نشر الموسيقي والملحن، فهد العبد الله قد نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" كشف خلالها آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي





وجاء في تغريدة العبد الله: "الحبيب الصديق خالد سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءا بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كرونا".





وأضاف: "دعواتكم يا أحبة لمن لا يكره أحدا، ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم".



